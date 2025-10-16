Российские военные обнаружили украинский дрон с уголковым отражателем

Российские военные на Херсонском направлении обнаружили FPV-дрон Вооруженных сил Украины с уголковым отражателем. Об этом пишет Telegram-канал «Осведомитель».

«Посаженный на Херсонском направлении FPV-дрон противника с весьма необычной полезной нагрузкой в виде уголкового отражателя», — написал канал, опубликовав фото соответствующего дрона.

Уголковые отражатели используются для возврата оптических или радиолокационных лучей точно назад, то есть в обратном направлении от источника. Они нужны для обеспечения безопасности движения (светоотражатели на дорогах, одежде), точного измерения расстояний (лазерная локация Луны, спутников), навигации (навигационные знаки), а также в радиоэлектронной борьбе как ложные цели.

На прошлой неделе военный блогер Алексей Воевода заявил, что российские военные впервые сбили украинскую ракету «Фламинго», которая летела на высоте около ста метров со скоростью приблизительно 600 км в час.

Ранее в ВС РФ заявили об обнаружении 700-метрового туннеля ВСУ.