В ВС РФ заявили об обнаружении 700-метрового туннеля ВСУ

РИА: ВС РФ обнаружили туннель ВСУ длиной в 700 м на Константиновском направлении

Российские войска обнаружили на Константиновском направлении подземный туннель длиной около 700 метров, вырытый украинскими военными. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на командира расчета БПЛА Южного военного округа.

«В одной посадке у них был туннель почти во всю посадку. Туннель был метров 700. Если посадить туда пулеметчика, то противник может сдерживать «накат» достаточно долго», — сказал он.

По словам военного, с беспилотника обнаружить данный туннель сложно — передвижение противника по нему оказывается скрытым, так как там один вход и один выход.

В сентябре ТАСС со ссылкой на военного 123-й гаубично-самоходного-артиллерийского дивизиона с позывным «Енот» сообщил, что российский боец выстрелом из гаубицы Д-30 попал прямо в туннель, в котором находились военнослужащие Вооруженных сил Украины.

В июне военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, почему важный для ВСУ туннель в Карпатах до сих пор не уничтожен.

Ранее разведчики ВС РФ рассказали подробности штурма Антоновского моста.