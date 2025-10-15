Жителей Свердловской области предупредили о возможной атаке дронов

Особый режим реагирования на возможную атаку БПЛА объявлен на территории Свердловской области. Как уточнили в правительстве региона, возможны ограничения в работе мобильного интернета.

При этом отмечается, что все государственные учреждения региона продолжают работать в штатном режиме, а на предприятиях введен особый порядок реагирования на ситуацию.

В начале октября в Свердловской области эвакуировали несколько заводов из-за угрозы атаки дронов. До этого портал E1.RU написал об эвакуации сотрудников на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге.

Минобороны России ранее сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 59 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Больше всего целей — 17 — уничтожили в Ростовской области. В Волгоградской области перехватили 12 дронов, в Белгородской области — 11, в Воронежской области — девять. Еще четыре беспилотника ликвидировали в воздушном пространстве Крыма, три — над акваторией Черного моря, по одному — в Орловской, Брянской и Курской областях.

Ранее сообщалось, что энергетическая инфраструктура Нижегородской области пострадала при атаке дронов.