Свердловские власти подтвердили эвакуацию на заводах из-за угрозы атаки дронов

В Свердловской области эвакуировали несколько заводов из-за угрозы атаки БПЛА
На нескольких предприятиях Свердловской области введен упреждающий режим реагирования на угрозу атаки беспилотников, который предусматривает эвакуацию работников. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Уточняется, что на каждом заводе утвержден собственный алгоритм действий в подобных ситуациях. В сообщении также говорится, что все государственные учреждения работают в штатном режиме, однако в регионе возможно введение ограничений на работу мобильного интернета.

До этого портал E1.RU сообщил об эвакуации сотрудников на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге.

В Минобороны РФ ранее заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 8 октября сбили 53 украинских беспилотных летательных аппарата над 9 регионами России. Военные уничтожили 28 беспилотников над Белгородской областью, 11 — над Воронежской областью, 6 — над Ростовской областью. По два дрона было сбито над Брянской и Курской областями, по одному — над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.

Ранее российский военный заявил о появлении у ВСУ нового опасного беспилотника.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
