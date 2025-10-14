На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боец, в одиночку одолевший пятерых украинских солдат, стал Героем России

В РФ представили к званию Героя России бойца, который одолел отряд ВСУ
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Боец 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки Вооруженных сил России «Восток» с позывным «Мио» получил звание Герой России. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

«Штурмовика Мио, который в одиночку уложил пятерых солдат ВСУ, представили к званию Героя России», — говорится в сообщении.

Речь идет о случае, который произошел в ходе взятия Новогригоровки в Запорожской области. Во время зачистки дома «Мио» забросил в окно гранату, а затем открыл огонь из автомата, ликвидировав двоих противников. После этого он укрылся в погребе. Трое оставшихся бойцов Вооруженных сил Украины попытались отступить, однако российский военный атаковал их из засады. Раненых украинцев добили беспилотники.

Сам «Мио» родом из Амурской области.

Об освобождении Новогригоровки Минобороны РФ отчиталось 8 октября. В ходе боевых действий были поражены формирования механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах Вербового, Новониколаевки и Сосновки Днепропетровской области, а также в Малиновке Запорожской области.

Ранее стало известно, что в Курской области установят памятник подполковнику, оборонявшему Малую Локню.

СВО: последние новости
