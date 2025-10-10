В Курской области установят памятник подполковнику, оборонявшему Малую Локню

На набережной Курчатова будет установлен памятник Герою России, подполковнику Сергею Чебневу с позывным «Отмель», который 12 дней отражал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт Малая Локня и погиб 18 августа 2024 года. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, Чебнев на протяжении 12 дней удерживал оборону стратегически важного рубежа, прикрывая подходы к Курчатову и обеспечивая безопасность Курской АЭС. В день своей гибели подполковник возглавил контратаку, сорвав попытку украинского десанта закрепиться в тылу российских подразделений.

Изготовление и установку памятника профинансировало Российское военно-историческое общество, а власти Курчатова займутся благоустройством набережной и подготовкой постамента, отметил глава региона.

Он добавил, что скульптура передает черты Чебнева и одновременно символизирует собирательный образ современного защитника Родины. Облик памятника выбран по итогам голосования жителей региона. Автором композиции стал дуэт скульпторов Алексей Чебаненко и Андрей Белый.

«Скульптура станет символом мужества, стойкости, неподдельного героизма и преданности Родине», — написал Хинштейн.

В июле губернатор заявил, что в Курске установят памятник дважды Герою России генерал-майору Михаилу Гудкову. 6 июля президент Владимир Путин посмертно наградил Гудкова медалью «Золотая Звезда» и присвоил ему звание Героя РФ за проявленные мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

Ранее в Коми отлили памятник лидеру ополчения Донбасса Мотороле.