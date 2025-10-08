На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области

Минобороны: бойцы «Востока» освободили Новогригоровку в Запорожской области
true
true
true

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что в ходе боевых действий были поражены формирования механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах Вербового, Новониколаевки и Сосновки Днепропетровской области, а также в Малиновке Запорожской области.

Российское оборонное ведомство сообщило о потерях противника: более 385 военнослужащих, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

6 октября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы ВС России, взяв под контроль Отрадное Харьковской области, начали активно продвигаться на юг от населенного пункта, продолжая формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью. По его словам, российские солдаты в ходе взятия населенного пункта преследовали несколько целей.

Ранее военный аналитик предрек Украине кризис при новом наступлении ВС России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами