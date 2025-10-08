Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что в ходе боевых действий были поражены формирования механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах Вербового, Новониколаевки и Сосновки Днепропетровской области, а также в Малиновке Запорожской области.

Российское оборонное ведомство сообщило о потерях противника: более 385 военнослужащих, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

6 октября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы ВС России, взяв под контроль Отрадное Харьковской области, начали активно продвигаться на юг от населенного пункта, продолжая формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью. По его словам, российские солдаты в ходе взятия населенного пункта преследовали несколько целей.

Ранее военный аналитик предрек Украине кризис при новом наступлении ВС России.