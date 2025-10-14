На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт прокомментировал сокращение госзаказа на БПЛА в России

Военэксперт Михайллов: сокращение госзаказа на БПЛА не связано с СВО
true
true
true
close
Shutterstock

Военный эксперт Евгений Михайлов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал планы Минпромторга сократить госзаказ на беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По его словам, данное решение никак не связано со специальной военной операцией на Украине, поскольку речь идет о гражданских дронах. Военные же финансируются по другим статьям.

«Где-то убавится, где-то прибавится. <...> К тому же, даже когда СВО закончится, нужно быть готовыми к другим потрясениям. И для этого нужны будут беспилотники», — сказал Михайлов.

Он также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что за беспилотной авиацией будущее. Государство в любом случае будет вкладывать в это направление деньги, считает эксперт.

Замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов до этого сообщил, что в период с 2026 по 2028 год Минпромторг РФ планирует сократить объем финансирования государственного гражданского заказа (ГГЗ) в сфере БПЛА.

По словам представителя ведомства, причиной сокращения финансирования является переход к механизму некоммерческого лизинга дронов для государственных нужд.

Ранее в России создали новый стелс-материал с системой антиобледенения для беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами