Россия сократит госзаказ на БПЛА

Минпромторг сократит госзаказ на беспилотники в три раза
В период с 2026 по 2028 год Минпромторг РФ планирует сократить объем финансирования государственного гражданского заказа (ГГЗ) в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О сокращении практически в три раза по сравнению с предыдущим периодом рассказал замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов, чьи слова приводят «Ведомости».

«2,3 млрд руб. в рамках нацпроекта [по БАС] будет выделено на программу некоммерческого лизинга БАС, которые будут производиться для государственных предприятий», — отметил чиновник.

По словам представителя Минпромторга, именно переход к механизму некоммерческого лизинга дронов для государственных нужд является причиной сокращения финансирования.

В 2024–2025 годах в рамках национального проекта по беспилотным авиационным системам (БАС) на ГГЗ дронов было выделено 7,11 млрд рублей.

Ранее Пентагон заключил контракт на $5 млрд на производство БПЛА Coyote.

