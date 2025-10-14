На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине фиксируют резкий рост самоволок и дезертирства

ТАСС: на Украине за месяц возбудили 20 тысяч дел о дезертирстве
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

На Украине за месяц возбудили около 20 тысяч уголовных дел, связанных с дезертирством и самовольным оставлением части. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные офиса генерального прокурора страны.

Согласно информации ведомства, с января 2022 года по сентябрь 2025 года было открыто почти 290 тысяч производств по соответствующим статьям — из них свыше 235 тысяч касаются самовольного оставления части и около 54 тысяч — дезертирства.

В начале октября украинская прокуратура сообщала, что к августу общее число таких дел превышало 270 тысяч, включая более 218 тысяч фактов самоволок и более 52 тысяч — дезертирства. Таким образом, всего за месяц их количество выросло почти на 20 тысяч.

Издание «Украинская правда» отметило, что за последний год число возбужденных дел резко увеличилось по сравнению с предыдущим периодом 2022–2024 годов.

Рост дезертирства стал одной из причин, по которой украинские власти ранее разрешили военнослужащим избежать уголовного наказания при добровольном возвращении на службу. Однако 4 сентября Верховная рада в первом чтении одобрила законопроект, возвращающий уголовную ответственность за самовольное оставление части.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Власти усилили контроль за мужчинами призывного возраста, а сотрудники военкоматов, по сообщениям местных СМИ, нередко задерживают мужчин прямо на улицах. Командиры признают, что многие мобилизованные не мотивированы и физически не готовы к службе.

Ранее сообщалось, что одна из бригад ВСУ принесла Киеву $20 млн убытков.

