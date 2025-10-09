На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Одна из бригад ВСУ принесла Киеву $20 млн убытков

ТАСС: 68-я бригада ВСУ под Сумами принесла бюджету Украины $20 млн убытков
Roman Chop/AP

Одна из бригад украинской армии в ходе боев в Сумской области потеряла несколько дорогих артиллерийских установок, принеся Киеву $20 млн убытков. Подробности сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным журналистов, речь идет о 68-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, которая за месяц лишилась шести САУ 2С22 «Богдана».

«Колесный вариант САУ «Богдана», обходится бюджету Украины в около $3,3 млн за единицу (на шасси Tatra). Таким образом неопытная бригада принесла убытков в около $20 млн за месяц», — рассказал источник.

Потерю техники связывают с неопытностью солдат и неадекватными задачами по размещению огневых точек, которые ставило перед военными командование. Предполагается, что расчеты, которые остались без орудий, переведут в другие подразделения.

6 октября стало известно, что ВСУ не смогли доукомплектовать штурмовые подразделения в Сумской области из-за огромного количества дезертиров в резервных ротах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 47-й и 158-й отдельных механизированных бригад. В каждой из них числятся по меньшей мере 30 военнослужащих, самовольно покинувших место службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ направили заградотряд в Сумскую область, чтобы пресечь массовое дезертирство.

СВО: последние новости
