Bloomberg считает, что США отстают от России в развертывании гиперзвукового оружия

США стремятся догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что Соединенные Штаты, находящиеся «под политическим и стратегическим давлением необходимости не отставать», давно пытаются принять на вооружение гиперзвуковое оружие.

«В начале октября американская армия сообщила, что планирует развернуть его до конца года, но собственное испытательное управление Минобороны заявило, что оно еще не доказало эффективность в реальных боевых условиях», — отмечается в публикации.

Bloomberg указывает, что благодаря потенциалу изменить ход современной войны гиперзвуковое оружие стало ключевым фронтом в обостряющейся гонке за превосходство между Штатами с одной стороны и Российской Федерацией с Китаем — с другой.

В июле президент РАН Геннадий Красников сообщил президенту России Владимиру Путину, что специалисты Российской академии наук (РАН) получили уникальные результаты в области гиперзвука.

Ранее Путин рассказал, что у России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия.