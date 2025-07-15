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Президент РАН рассказал Путину об исследованиях в области гиперзвука

Красников: специалисты РАН получили уникальные результаты в области гиперзвука
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Специалисты Российской академии наук (РАН) получили уникальные результаты в области гиперзвука. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил президент РАН Геннадий Красников, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

По словам ученого, эти исследования являются востребованными, и они уже согласованы с генеральными конструкторами.

«Шестая программа — это фундаментальные научные исследования для обороны и безопасности страны. Мы ее запустили в конце 2023 года, у нас ее давно не было. Она сделана очень правильно. Все исследования согласованы с генеральными конструкторами по вооружению и генеральными технологиями, которые утверждены. Я потом отдельно вам еще доложу по итогам программы, потому что уникальный результат получили по гиперзвуку», — отметил Красников.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о запуске массового производства гиперзвуковых ракет в Соединенных Штатах, заявив, что технологии для них были украдены Россией во время президентства Барака Обамы.

Ранее в США заявили, что гиперзвуковая ракета «Циркон» представляет собой угрозу для ВМС страны.

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