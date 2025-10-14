На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Волгограде умер генерал Николай Акимов

V1.ru: генерал Николай Акимов умер в свой день рождения
В Волгограде на 70-м году жизни умер бывший командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии генерал Николай Акимов. Об этом сообщило издание «Волгоград Онлайн».

Информацию о его смерти подтвердили сослуживцы и представители общественной организации «Генералы Волгограда». В организации рассказали, что генерал скончался 13 октября, в день своего 69-летия, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Николай Акимов окончил Московское общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР в 1977 году, а затем — Военную академию имени Фрунзе в 1988-м. Через год он стал начальником штаба 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, а с 1990 по 1992 год командовал 62-м мотострелковым полком в составе Западной группы войск.

После окончания Военной академии Генерального штаба в 1997 году Акимов возглавил 20-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, где служил до 2001 года. Позднее он руководил военными комиссариатами Брянской и Ярославской областей.

Генерал участвовал в урегулировании конфликта в Северной Осетии и контртеррористической операции на Северном Кавказе, был ранен в ходе службы. Награжден орденами Мужества и «За личное мужество», а также многочисленными медалями.

Прощание с Николаем Акимовым пройдет в четверг, 17 октября, на Центральном кладбище Волгограда. Церемония начнется в 10:20.

Ранее умер создатель штурмовика Су-25 Ивашечкин.

