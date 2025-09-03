На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер создатель штурмовика Су-25 Ивашечкин

Создатель штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин скончался на 91-м году жизни
Роман Денисов/Russian Look/Global Look Press

На 91-м году жизни скончался советский и российский авиаконструктор Юрий Ивашечкин, создатель штурмовика Су-25. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Юрий Викторович работал в ОКБ имени Сухого, где с 1980 по 1985 год занимал должность главного конструктора. Он участвовал в разработке самолетов Су-9, Су-15, Су-24 и Су-25, а в 2000 году возглавил проект по созданию пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100.

Юрий Викторович Ивашечкин — советский и российский авиаконструктор, чья карьера охватывала более полувека. Выпускник МАИ, начал работу в НИИ парашютно-десантного снаряжения, где разработал парашют для сверхзвукового бомбардировщика Т-4. Лауреат Государственной премии СССР, награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

28 августа на 66-м году жизни скончался Герой России, генерал-майор ФСБ Валерий Канакин, ветеран группы «Альфа» и участник операции в Беслане в 2004 году.

В этот же день ушел из жизни посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

Ранее в Москве в реанимации умер режиссер Игорь Николаев.

