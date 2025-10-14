На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бельгия планирует потратить десятки миллиардов евро на масштабную милитаризацию

Посол Гончар: Бельгия готовит программу масштабной милитаризации на €34 млрд
Francisco Seco/AP

Бельгия разрабатывает план масштабной милитаризации на €34 млрд в рамках обязательств перед ЕС и НАТО по увеличению военных расходов. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар.

По его словам, план предусматривает закупку широкого спектра вооружений и техники — от систем противовоздушной обороны Patriot, SAMP/T, NASAMS и Skyranger до вертолетов, бронемашин и двух тысяч беспилотников. Кроме того, Бельгия планирует увеличить парк истребителей F-35 до 45 единиц, заменяя ими устаревшие F-16, которые впоследствии могут быть переданы Вооруженным силам Украины.

Гончар отметил, что план милитаризации готовится на фоне ухудшающегося состояния бельгийской экономики.

«Собственных средств почти не осталось, фактически Бельгия существует за счет заимствований», — сказал дипломат.

Он напомнил, что ранее бельгийский премьер Барт Де Вевер образно описал текущее положение страны — по его словам, она находится на «краю пропасти». При этом королевство уже подало заявку на получение €8,34 млрд из нового общеевропейского фонда SAFE, созданного для помощи в модернизации оборонных отраслей стран ЕС.

В августе минобороны Бельгии сообщило, что к 2035 году страна планирует увеличить численность своих вооруженных сил с 31 тыс. до 55,8 тыс. человек. В ведомстве отметили, что задачей военных станет подготовка к «конфликту высокой интенсивности в рамках коллективной обороны НАТО». Однако до этого задачи бельгийской армии сводились к «участию в локальных экспедиционных миссиях».

Ранее сообщалось, что Бельгия закупит сотни польских зенитных комплексов.

