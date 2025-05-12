Бельгия закупит сотни польских зенитных комплексов

Бельгия сообщила о закупке до 300 польских ПЗРК Piorun

Бельгийские власти приобретут до 300 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun производства Польши, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Его цитирует РИА Новости.

«Соглашение о намерениях, которое мы подписали, касается покупки комплектов Piorun — около 200, от 200 до 300 комплектов, которые приобретет Бельгия», — сообщил глава минобороны.

Кроме того, Косиняк-Камыш отметил, что Польша хочет перенять у Бельгии опыт применения истребителей F-35 производства США.

В прошлом году в польском городе Скаржиско-Каменна произошел взрыв на заводе, где производили ПЗРК Piorun и 125-мм снаряды для поставок украинской армии.

Директор предприятия Эльжбета Сренявска сообщала об одном пострадавшем. По ее информации, взрыв произошел в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад.

Ранее в США заметили изменение отношения к украинцам в Польше.