Курдские вооруженные формирования «Силы демократической Сирии» (СДС) будут распущены после присоединения к вооруженным силам переходного правительства. Об этом сообщила турецкая Hürriyet.

«Начата работа по интеграции СДС в сирийскую армию. После присоединения к ней СДС будут распущены», — передал корреспондент Hürriyet Абдюлькадир Сельви.

Как уточняет СМИ, решение об этом принято по итогам прошедшей 12 октября в Анкаре межведомственной встречи глав МИД, Минобороны и разведки Турции и Сирии. В ходе переговоров стороны сконцентрировались на вопросах укрепления сотрудничества в сфере безопасности, а также на теме интеграции курдских укрепления сотрудничества в сформирований в Вооруже на теме интеграции курдских формирований в Вооруженные силы Сирии.

Как отмечается, этот шаг базируется на соглашении, подписанном временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим Сирийскими демократическими силами Мазлюмом Абди. Стороны договорились, что все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке страны, перейдут под контроль новой администрации в Дамаске.

Ранее суд в Сирии выдал ордер на арест Башара Асада.