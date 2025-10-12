На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков напомнил о возможностях Украины для создания «грязной бомбы»

Песков предупредил о возможности создания ядерных Tomahawk на Украине
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

На Украине могут создать так называемую «грязную бомбу». Об этом заявил журналисту «России 1» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте заявлений о возможных поставках Украине ракет Tomahawk.

Представитель Кремля также напомнил, что российские спецслужбы около двух лет назад сообщали о том, что у Киева есть возможности для совершения подобной провокации.

«И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что американские дальнобойные ракеты Tomahawk — это серьезное оружие, однако оно не сможет изменить положение дел на фронте. Однако, по словам Пескова, тема передачи Tomahawk Украине вызывает обеспокоенность в Кремле.

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не желает эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет запускать эти боеприпасы. В Кремле в свою очередь не раз предупреждали, что передача Tomahawk Киеву разрушит позитивные тенденции в отношениях с США.

Ранее Подоляк намекнул, что Украина будет бить ракетами Tomahawk по Москве.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами