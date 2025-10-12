Песков напомнил о возможностях Украины для создания «грязной бомбы»

На Украине могут создать так называемую «грязную бомбу». Об этом заявил журналисту «России 1» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в контексте заявлений о возможных поставках Украине ракет Tomahawk.

Представитель Кремля также напомнил, что российские спецслужбы около двух лет назад сообщали о том, что у Киева есть возможности для совершения подобной провокации.

«И вот представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что американские дальнобойные ракеты Tomahawk — это серьезное оружие, однако оно не сможет изменить положение дел на фронте. Однако, по словам Пескова, тема передачи Tomahawk Украине вызывает обеспокоенность в Кремле.

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не желает эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет запускать эти боеприпасы. В Кремле в свою очередь не раз предупреждали, что передача Tomahawk Киеву разрушит позитивные тенденции в отношениях с США.

Ранее Подоляк намекнул, что Украина будет бить ракетами Tomahawk по Москве.