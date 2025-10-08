Советник ОП Подоляк намекнул, что Украина будет бить ракетами Tomahawk по Москве

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что Киев будет использовать дальнобойные ракеты, в том числе Tomahawk, для ударов по Москве. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, когда «растет количество соответствующих ударов, растет и их разрушительная сила и социальная цена» конфликта для граждан России.

«Пока взрывается «где-то в Белгороде», Москва гуляет. Когда взрывы услышат Центральный федеральный округ, отношение изменится. Для этого нужны «томагавки», или «фламинго», или тяжелые дроны – неважно», — написал Подоляк.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять ракеты Tomahawk. В Кремле ранее предупреждали, что передача этих ракет Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США.

По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский анонсировал новые операции СБУ против России.