В Кремле назвали Tomahawk серьезным оружием

Песков: Tomahawk серьезное оружие, но оно не изменит положение дел на фронте

Американские дальнобойные ракеты Tomahawk — это серьезное оружие, однако оно не сможет изменить положение дел на фронте. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, тема поставок Tomahawk Украине вызывает обеспокоенность в Кремле.

«Оружие это (Tomahawk) особенное: оно может быть безъядерным, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность оружия серьезная, при этом оно не сможет изменить положение на фронте», — подчеркнул Песков.

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не желает эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет запускать эти боеприпасы. Axios также сообщает, что последние несколько недель чиновники администрации Трампа выражали беспокойство о том, смогут ли США контролировать использование ракет Украиной после их покупки и оплаты странами НАТО.

В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

