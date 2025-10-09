На Украине закрыли движение поездов из-за поврежденной инфраструктуры

В Сумской и Черниговской областях остановили движение поездов после ударов

После ударов по объектам инфраструктуры в северных регионах Украины временно закрыли движение поездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации Сумской области Олег Григоров.

«В направлении Сумской и Черниговской областей временно приостановлено движение поездов из-за невозможности проезда на участке пути», — рассказал Григоров.

7 октября вице-премьер Украины по вопросам реконструкции, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщал, что в Сумской области повреждены энергетические объекты и железнодорожная инфраструктура, в результате чего часть городов осталась без электроснабжения, а движение поездов задерживается.

В тот же день координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что жители Чернигова собираются покидать город из-за блэкаута.

Удары по украинской инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года. Как заявлялось, удары направлены на объекты оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом подчеркивал, что российская армия не атакует жилые дома и социальную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что РФ своими ударами вывела из строя более половины газодобычи Украины.