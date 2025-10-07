Вице-премьер Украины сообщил о повреждении инфраструктуры в Полтаве и Сумах

Кулеба: в Полтаве и Сумах после взрывов задерживаются поезда

В Полтаве и Сумах на Украине повреждены энергетические объекты и железнодорожная инфраструктура, в результате чего часть городов осталась без электроснабжения, а движение поездов задерживается. Об этом сообщил вице-премьер Украины по вопросам реконструкции, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, в Полтаве пострадали локомотивное депо, дистанция энергоснабжения и тяговые подстанции, в некоторых местах возникли пожары. Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры были задержаны поезда, направлявшиеся в Харьков и Львов.

Кулеба также уточнил, что без света остались более тысячи домохозяйств в Полтаве и близлежащих населенных пунктах. Аналогичная ситуация, по его данным, наблюдается и в Сумах, где обесточена часть города.

Утром 7 октября сообщалось о серии взрывов в этих населенных пунктах.

Удары по украинской инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года — спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по оценке российских властей, лежит на украинских спецслужбах. Как заявлялось, удары направлены на объекты оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом подчеркивал, что российская армия не атакует жилые дома и социальную инфраструктуру.

Ранее в России пообещали ответить на атаки на Запорожскую АЭС.