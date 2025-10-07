На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В подполье сообщили, что жители Чернигова собираются покидать город

Подпольщик Лебедев: жители Чернигова собираются покидать город из-за блэкаута
Shutterstock/Creative Cat Studio

Жители украинского Чернигова намерены покинуть свои дома из-за блэкаута в городе. Об этом рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Знакомые «на лыжи встали», собираются бежать, ибо света и интернета нет. Света не будет до завтра, до 15:00. Как дальше, никто не знает», — поделился он.

7 октября вице-премьер Украины по вопросам реконструкции, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в Полтаве и Сумах на Украине повреждены энергетические объекты и железнодорожная инфраструктура, в результате чего часть населенных пунктов осталась без электроснабжения, а движение поездов задерживается.

5 октября глава областной администрации Вячеслав Чаус рассказал, что энергетический объект получил повреждения в Чернигове, в городе также начался пожар на предприятии. По его словам, в одном из районов населенного пункта произошли аварийные отключения электроэнергии.

Ранее в подполье заявили об ударах по узлам энергоснабжения на Украине.

