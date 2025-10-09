На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

РФ своими ударами вывела из строя более половины газодобычи Украины

Bloomberg: Украина из-за ударов по энергообъектам потеряла более 60% газодобычи
true
true
true
close
РИА «Новости»

Украина лишилась более 60% возможностей по добыче газа после того, как 3 октября объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях подверглись ударам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В статье говорится, что в подобной ситуации Киеву придется потратить около €1,9 млрд на импорт топлива, «чтобы пережить зиму».

По словам авторов материала, если энергетические объекты на Украине продолжат подвергаться атакам, властям страны потребуется закупить порядка 4,4 млрд кубометров газа к концу марта следующего года. Этот объем составляет 20% годового потребления энергоресурсов на Украине.

В 2025 году Киев уже импортировал примерно 4,6 млрд кубометров газа из других стран. При этом на Украине считают, что к концу текущего года государству будут нужны 5,8 млрд кубометров топлива. Власти не исключают, что показатель может измениться под влиянием ряда факторов. В том числе речь идет о том, сколько времени Украине понадобится на восстановление поврежденных энергетических объектов.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Также были поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу предприятий ВПК.

Ранее в компании «Нафтогаз» заявили о крупнейшей с начала спецоперации атаке на газодобывающую инфраструктуру Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами