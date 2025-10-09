РФ своими ударами вывела из строя более половины газодобычи Украины

Украина лишилась более 60% возможностей по добыче газа после того, как 3 октября объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях подверглись ударам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В статье говорится, что в подобной ситуации Киеву придется потратить около €1,9 млрд на импорт топлива, «чтобы пережить зиму».

По словам авторов материала, если энергетические объекты на Украине продолжат подвергаться атакам, властям страны потребуется закупить порядка 4,4 млрд кубометров газа к концу марта следующего года. Этот объем составляет 20% годового потребления энергоресурсов на Украине.

В 2025 году Киев уже импортировал примерно 4,6 млрд кубометров газа из других стран. При этом на Украине считают, что к концу текущего года государству будут нужны 5,8 млрд кубометров топлива. Власти не исключают, что показатель может измениться под влиянием ряда факторов. В том числе речь идет о том, сколько времени Украине понадобится на восстановление поврежденных энергетических объектов.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие страны ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Также были поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу предприятий ВПК.

Ранее в компании «Нафтогаз» заявили о крупнейшей с начала спецоперации атаке на газодобывающую инфраструктуру Украины.