Столичные компании объединили усилия для отправки гумпомощи в зону СВО

Московские компании наладили производство медсредств для участников СВО
true
true
true
close
Пресс-служба «Единой России»

Московские компании объединили усилия для отправки гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции (СВО), наладив производство медицинских изделий и средств первой помощи, необходимых на передовой. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Один из участников проекта «Сделано в Москве» выпускает гемостатические жгуты турникетного типа, предназначенные для временной остановки кровотечений при ранениях артерий. Производство полностью локализовано в России — все компоненты изделия изготавливаются на отечественных предприятиях, что делает продукт полностью российским.

Жгуты имеют все необходимые сертификаты качества и зарегистрированы как медицинские изделия. С 2023 года предприятие передало в зону СВО более 35 тысяч таких жгутов.

Кроме того, компания создает рабочие места для ветеранов боевых действий и людей с ограниченными возможностями здоровья, содействуя их возвращению к мирной жизни.

Еще один московский участник проекта разработал медицинский спрей на основе наносеребра. Препарат включен в состав индивидуальных аптечек и применяется при поражениях слизистых оболочек, ожогах и воспалениях кожи.

Ранее глава реготделения Народного фронта Вертинская заявила, что для бойцов крайне важна народная поддержка.

