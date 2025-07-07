Общественную поддержку участников СВО назвали неоценимым вкладом в будущее России

Общественная поддержка участников специальной военной операции с момента начала СВО претерпела кардинальные изменения, и это имеет огромное значение как для бойцов, так и для будущего страны. Таким мнением по итогам форума Народного фронта «Все для Победы!», на котором были подведены итоги трехлетней работы по помощи участникам спецоперации, поделилась руководитель реготделения Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

По ее словам, тема поддержки фронта нередко обсуждается с бойцами при передаче помощи, и они отмечают как произошедшие изменения, так и действия добровольцев.

«Ребята, которые заходили с первых дней, вспоминают, насколько неприятно было то, когда в первые недели в инфополе наблюдались негативные комментарии. И насколько разительны изменения, когда ты становишься героем в глазах людей. Ведь бойцы тоже живые люди, они тоже восхищаются самой необычной поддержкой. Если это важно для сотен тысяч наших героев — думаю, это одна из самых важных вещей, которые сейчас есть в России», — считает Вертинская.

Она добавила, что в Крыму поддержка бойцов спецоперации носит всенародный характер, к ней подключаются и дети, и пенсионеры. Люди плетут маскировочные сети, готовят сухие каши и супы, шьют экипировку, печатают на 3D-принтерах хвостовики, своими руками делают дроны, анализаторы частот и многое другое.

«У нас есть мальчик-инвалид Дима Санжигаряев, который рисует картины, а на вырученные средства вместе с нами передает помощь бойцам, есть слепая пенсионерка Светлана Адольфовна, которая вяжет для ребят. Есть многодетная мама, которая развернула производство дронов. Все эти истории и расширение этой помощи важно и неоценимо для нашего будущего», — подчеркнула Вертинская.

С момента запуска проекта крымское отделение Народного фронта направило в зону СВО более 450 тонн грузов, в том числе десятки автомобилей, мотоциклов и катеров, сотни дронов и прицелов, почти 3000 единиц медицинского оборудования, а также тысячи предметов первой необходимости и восемь тонн продуктов.