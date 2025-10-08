На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В силовых структурах рассказали о новой роли спецназа Украины

ТАСС: спецназ Украины из элиты превращается в пожарные команды
Andriy Andriyenko/AP

Военные украинского спецназа превращаются из элитных войск в пожарные команды. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

«Украинский спецназ постепенно превращается из элитных войск в пожарные команды, закрывающие собой дыры в обороне. Отдельные отряды даже используют в качестве подразделений закрепления», — сообщил источник.

Такая ситуация объясняется нехваткой мобилизованных на фронте.

В силовых структурах подчеркнули, что использование военных из таких подразделений в штурмовых действиях продолжится до тех пор, пока сотрудники ТЦК (аналог военкомата) не отловят достаточное количество «пушечного мяса» и не отправят его на фронт после прохождения ускоренного курса подготовки.

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал, что в настоящее время российская армия близка к полному разгрому группировки ВСУ на юге города Купянска в Харьковской области.

Также 7 октября сообщалось о вооруженном конфликте между украинскими военными рядом с населенным пунктом. Речь идет о солдатах 114-й бригады территориальной обороны и военнослужащих 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг». По данным источника в силовых структурах, бойцы начали целенаправленно наносить удары друг по другу, используя беспилотники, гранатометы и противотанковые мины.

Ранее в ВСУ пожаловались на ухудшающуюся ситуацию на фронте.

Новости Украины
