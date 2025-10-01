Румыния намерена производить БПЛА вместе с Украиной

Румыния хочет производить вместе с Украиной БПЛА на своей территории

Румыния планирует в ближайшее время наладить совместное с Украиной производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на своей территории. Об этом Reuters заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою.

По словам дипломата, эти дроны будут предназначены как для нужд самой Румынии, так и для поставки союзникам из Евросоюза и НАТО.

Цою подчеркнула стратегическую важность усиления защиты восточного фланга, особенно в сфере противовоздушной обороны. По ее словам, для достижения этой цели создаются необходимые партнерства, в частности, с Украиной. Министр выразила уверенность в возможности быстрого воплощения этих планов в жизнь.

Также Цою сообщила о решении Румынии одобрить увеличение контингента американских войск на базах НАТО, расположенных на территории страны. Данная мера направлена на поддержку операций по дозаправке самолетов в воздухе «в случае необходимости реагирования на нестабильную обстановку на Ближнем Востоке».

Согласно информации румынского министерства национальной обороны, в настоящее время на территории Румынии дислоцированы 1,7 тысячи американских военнослужащих, преимущественно на авиабазе Михаил Когэлничану, а также на базах Девеселу и Кымпия-Турзий.

Ранее в минобороны Румынии заявили об обнаружении дрона на границе с Украиной.