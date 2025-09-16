На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Румынии оценили вероятность введения бесполетной зоны над Украиной

Президент Дан: Румыния не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной
IMAGO/Alex Nicodim/Global Look Press

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна скорее не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, однако в будущем позиция может измениться. Его слова приводит Agerpres.

«На данный момент - скорее нет. Но в зависимости от развития ситуации, мы можем пересмотреть решение. Существуют международные нормы относительно того, что означает находиться в состоянии конфликта или нет», — сказал Дан.

По его словам, по «определенным толкованиям большинства», это означает «в определенной степени» вступление в конфликт.

До этого замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об угрозе войны НАТО с Россией, если идея о создании бесполетной зоны над Украиной воплотится в жизнь. В Кремле считают, что альянс уже «де-факто» задействован в боевых действиях. Такие высказывания в Москве прозвучали на фоне заявлений МИД Польши о том, что НАТО технически способно закрыть небо над Украиной. Однако среди европейских стран пока нет желающих открыто вступать в конфликт против России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии пригрозили сбивать российские дроны истребителями Tyhoon.

