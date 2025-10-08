В Финляндии предупредили об угрозе Украины всей Европе

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожают всему европейскому континенту. Об этом член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема написал в соцсети Х.

«Мы предоставляем поддержку Украине, а теперь она угрожает всей Европе своими безответственными атаками на ядерные электростанции», — заявил политик.

Мема назвал действия ВСУ крайне опасными и неоправданными, подчеркнув, что любой аварийный инцидент на ядерном объекте приведет к разрушительным последствиям для всего континента.

Мема назвал действия ВСУ опасными и неоправданными. Он подчеркнул, что любой инцидент на ядерном объекте приведет к разрушительным последствиям.

6 октября специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС. По данным специалистов, обстрелы были зафиксированы на расстоянии 1,25 км от периметра станции.

Вечером того же дня ЗАЭС и прилегающий к ней город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны украинских военных.

Ранее в Совфеде предупредили Украину об ответе на обстрелы ЗАЭС.