Сенатор Кастюкевич: удары по ЗАЭС ничем хорошим для Украины не кончатся

Украина «играет с огнем», нанося удары по Запорожской АЭС, это ничем хорошим для Киева не закончится. Об этом ТАСС заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюквевич.

Он предупредил, что Россия ответит на атаки, когда Украина будет ожидать этого меньше всего. Сенатор напомнил, что Москва не раз предупреждала, насколько опасны подобные «заигрывания».

«Это же говорили киевской хунте и в международных организациях, но они упрямо продолжают провоцировать. Более того, намеренно распространяют ложные сведения об авариях на Запорожской АЭС для политического давления на Россию. Их игры с огнем ничем хорошим не кончатся в первую очередь для них», — заявил Кастюкевич.

По его словам, «одно дело считать, что Черное море выкопали, а другое – бить по атомному объекту и думать, что ничего за это не будет». Последствия наступят в самый неожиданный момент, сказал парламентарий.

6 октября специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС. По данным специалистов, обстрелы были зафиксированы на расстоянии 1,25 км от периметра станции.

Вечером того же дня ЗАЭС и прилегающий к ней город Энергодар вновь подверглись артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее в МИД заявили, что Евросоюз и НАТО поощряют Украину к новым нападениям.