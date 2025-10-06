На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ применяют крупные БПЛА с двигателем размером с автомобильный

Глава Енакиево Захаров: ВСУ применили дрон с мотором размером с автомобильный
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют для ударов по прифронтовым городам Донбасса беспилотники самолетного типа с двигателями, сопоставимыми по размерам с автомобильными. Об этом РИА Новости сообщил глава администрации Енакиево Сергей Захаров.

«У нас был такой летающий объект, из-за которого недавно были повреждения. Чтобы понимать, на этом летающем объекте стоял двигатель ориентировочно килограмм 300, размером с двигатель автомобиля «Жигули». Представляете, что он на себе может принести, какой снаряд», — сказал Захаров.

По словам главы администрации, крыло таких дронов достигает двух-двух с половиной метров. Он также добавил, что украинская сторона продолжает использовать против мирного населения различные виды вооружений, включая ствольную артиллерию и кассетные боеприпасы.

Утром 6 октября министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи над территорией страны сбили 251 украинский БПЛА. Больше всего дронов — 62 — уничтожили над акваторией Черного моря, еще пять — над акваторией Азовского моря. В Крыму перехватили 40 летательных аппаратов, в Курской области — 34, в Белгородской области — 30, в Нижегородской области — 20, в Воронежской области — 17, в Краснодарском крае — 11. По восемь целей ликвидировали в Тульской и Брянской областях, четыре — в Рязанской области, по две — в Тамбовской, Калужской, Орловской, Ивановской и Владимирской областях, по одной — в Липецкой области и столичном регионе.

Ранее сообщалось, что США могут купить у Украины технологии производства дронов.

Атаки БПЛА на Россию
