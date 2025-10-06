Военные установили флаг России в селе Отрадное Харьковской области

Российские военнослужащие провели зачистку прилегающих к Отрадному территорий от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и установили российский флаг на территории населенного пункта. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegramhttps://t.me/mod_russia/57309-канале.
Незадолго до этого стало известно, что в результате оперативных действий военнослужащих 7-го и 79-го мотострелковых полков группировки войск «Север» населенный пункт был взят под контроль армии России.
2 октября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска полностью выбили украинские подразделения из Отрадного.
В начале октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС РФ продолжают блокировать Вооруженные силы Украины в северной и западной части города Купянск Харьковской области и расширяют зону контроля.
Ранее на Украине заявили, что Россия вернет утраченные земли под Харьковом.