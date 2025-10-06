На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военные установили флаг России в селе Отрадное Харьковской области

Минобороны: ВС РФ провели зачистку и установили российский флаг в селе Отрадное
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие провели зачистку прилегающих к Отрадному территорий от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и установили российский флаг на территории населенного пункта. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegramhttps://t.me/mod_russia/57309-канале.

Незадолго до этого стало известно, что в результате оперативных действий военнослужащих 7-го и 79-го мотострелковых полков группировки войск «Север» населенный пункт был взят под контроль армии России.

2 октября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска полностью выбили украинские подразделения из Отрадного.

В начале октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС РФ продолжают блокировать Вооруженные силы Украины в северной и западной части города Купянск Харьковской области и расширяют зону контроля.

Ранее на Украине заявили, что Россия вернет утраченные земли под Харьковом.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами