Над Белгородской областью отразили атаку беспилотников

МО России: силы ПВО за два часа сбили три БПЛА в небе над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 10:50 до 13:00 по мск уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

«В период с 10:50 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, средства ПВО за прошедшие сутки перехватили более 350 дронов, выпущенных украинскими военнослужащими.

Сообщалось, что за данный промежуток времени были уничтожены одна украинская управляемая ракета большой дальности «Нептун» и шесть реактивных снарядов. Речь идет о снарядах от системы залпового огня HIMARS, произведенной в США. В публикации Минобороны России уточнялось, что с начала боевых действий ВСУ лишились 88 529 дронов.

Ранее силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник.