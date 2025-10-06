Один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший в направлении Москвы, был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков дрона в настоящий момент работают специалисты оперативных служб.

В ночь на 6 октября средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Кроме того, Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Рязань. Сообщалось, что украинские дроны сбивали на севере города. Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Также в районе Туапсе и Сочи произошли взрывы. Там уничтожали беспилотники ВСУ.

Ранее сторонников Владимира Зеленского обвинили в попытках контролировать все поставки дронов ВСУ.