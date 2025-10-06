На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о взрывах в районе Туапсе и Сочи

SHOT: в районе Туапсе и Сочи произошли взрывы
true
true
true
close
Shutterstock

В районе Туапсе и Сочи произошли взрывы. Там уничтожают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители рассказали SHOT, что минимум 10–15 взрывов раздалось со стороны Черного моря в районе Туапсе. Также взрывы произошли неподалеку от поселка Лазаревское (Сочи).

«Видны вспышки в небе», — говорится в публикации.

6 октября работу аэропортов временно ограничили в Краснодаре (Пашковский), Сочи и Геленджике.

Этой ночью глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки дронов в городе.

Накануне вечером силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над тремя регионами РФ 24 беспилотника ВСУ самолетного типа. Один БПЛА нейтрализовали в Воронежской области, 11 — в Крыму, а 12 — в Белгородской области.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами