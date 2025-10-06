Стало известно о взрывах в районе Туапсе и Сочи

SHOT: в районе Туапсе и Сочи произошли взрывы

В районе Туапсе и Сочи произошли взрывы. Там уничтожают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители рассказали SHOT, что минимум 10–15 взрывов раздалось со стороны Черного моря в районе Туапсе. Также взрывы произошли неподалеку от поселка Лазаревское (Сочи).

«Видны вспышки в небе», — говорится в публикации.

6 октября работу аэропортов временно ограничили в Краснодаре (Пашковский), Сочи и Геленджике.

Этой ночью глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки дронов в городе.

Накануне вечером силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над тремя регионами РФ 24 беспилотника ВСУ самолетного типа. Один БПЛА нейтрализовали в Воронежской области, 11 — в Крыму, а 12 — в Белгородской области.

