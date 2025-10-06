Жителей Новороссийска предупредили о БПЛА

Глава Новороссийска Андрей Кравченко написал в Telegram-канале об угрозе атаки беспилотников в городе.

Он призвал жителей обратить внимание на сирены, передающие сигнал «Внимание всем». Чиновник призвал горожан укрыться дома в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, он рекомендовал спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.

«Не используйте для укрытия автомобиль. Не прячьтесь под стенами многоквартирных домов!» — предостерег Кравченко.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее ночной обстрел Белгорода оставил без света около 40 тыс. человек.