Три российских аэропорта приостановили работу

В Сочи, Нижнем Новгороде и Геленджике временно ограничили работу аэропортов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Его пост размещен в 1:18.

С прошлого вечера ограничения на прием и выпуск лайнеров также действуют в саратовском Гагарине и тамбовском аэропорту Донское. А над некоторыми районами Пензенской области ввели план «Ковер».

Это режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.