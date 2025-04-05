ВМС США ввели в боевой состав новую ударную атомную подлодку

В субботу ВМС США пополнились новой многоцелевой атомной подводной лодкой USS Iowa (SSN 797) класса Virginia Block IV. Об этом сообщает «Интерфакс».

Церемония ввода в строй состоялась на военно-морской базе в Нью-Лондоне (Коннектикут).

Подлодка, имеющая длину 115 метров и ширину 10 метров, способна погружаться на глубину свыше 240 метров и развивать скорость более 25 узлов. Ее вооружение включает 12 крылатых ракет Tomahawk с дальностью 1,6 тысяч км.

В составе ВМС США теперь находятся 23 подлодки типа Virginia. Кроме того, американский флот эксплуатирует значительное количество атомных подлодок других классов, включая подлодки типа Los Angeles, Seawolf, Ohio, а также стратегические ракетные крейсера типа Ohio.

В январе аналитик Калеб Ларсон заявил, что крейсер «Адмирал Нахимов» является уникальным судном, у которого нет аналогов на Западе. Отмечалось, что новое оружие, устанавливаемое на крейсер, превратит его в «огромный ракетный транспорт».

Ранее в США сравнили американский и российский флоты.