Трампу ответили на слова об отставании России цитатой из американской прессы

Депутат Журавлев не согласился со словами Трампа об отставании России по подлодкам на 25 лет

Дональд Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев не согласился с его заявлениями и назвал президента США гигантоманом в разговоре с «Газетой.Ru».

«В США подводных лодок, конечно, больше всего в мире — и это, наверное, очень впечатляет подверженного гигантомании Трампа — но даже числом страна не слишком-то опережает Россию и Китай. На 70 американских приходится 63 российские и 61 китайская. По версии американского журнала The National Interest, лучшими субмаринами мира признаны российские подводные лодки проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень». Они первыми в мире получили гиперзвуковые ракеты «Циркон», а в США подобное оружие до сих пор отсутствует, как класс», — сказал он.

Журавлев назвал преимущества российских ракет, которыми оснащены подводные лодки.

«Их не способно сбить ни одно ПВО в мире, а значит, и несущие их корабли куда опаснее всех остальных. Нет спору, у США очень хорошая программа развития подводного флота, и деньги на нее выделены весьма приличные, но, к примеру, весьма перспективная Block VI Virginia-class пока все еще в разработке, ее серийное производство намечено только на 2034 год», — сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп выступил с речью в Министерстве войны (бывшее Минобороны или Пентагон). В обращении к военным он сообщил об отставании России и Китая по подводным лодкам на 25 лет. Президент США также выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

