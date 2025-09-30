На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трампу ответили на слова об отставании России цитатой из американской прессы

Депутат Журавлев не согласился со словами Трампа об отставании России по подлодкам на 25 лет
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Дональд Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев не согласился с его заявлениями и назвал президента США гигантоманом в разговоре с «Газетой.Ru».

«В США подводных лодок, конечно, больше всего в мире — и это, наверное, очень впечатляет подверженного гигантомании Трампа — но даже числом страна не слишком-то опережает Россию и Китай. На 70 американских приходится 63 российские и 61 китайская. По версии американского журнала The National Interest, лучшими субмаринами мира признаны российские подводные лодки проектов 945А «Кондор» и 885 «Ясень». Они первыми в мире получили гиперзвуковые ракеты «Циркон», а в США подобное оружие до сих пор отсутствует, как класс», — сказал он.

Журавлев назвал преимущества российских ракет, которыми оснащены подводные лодки.

«Их не способно сбить ни одно ПВО в мире, а значит, и несущие их корабли куда опаснее всех остальных. Нет спору, у США очень хорошая программа развития подводного флота, и деньги на нее выделены весьма приличные, но, к примеру, весьма перспективная Block VI Virginia-class пока все еще в разработке, ее серийное производство намечено только на 2034 год», — сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп выступил с речью в Министерстве войны (бывшее Минобороны или Пентагон). В обращении к военным он сообщил об отставании России и Китая по подводным лодкам на 25 лет. Президент США также выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.

Ранее Трамп в пятый раз за месяц разочаровался в Путине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами