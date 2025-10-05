Глава Новороссийска рассказал, когда восстановят поврежденные атакой ВСУ дома

Мэр Кравченко: в Новороссийске дома после атаки ВСУ восстановят до конца октября

В Новороссийске намерены восстановить дома, которые были повреждены при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) 24 сентября, до конца октября. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко, передает ТАСС.

«[На] Суворовской, 71, мы завершаем восстановление квартир, объектов. До конца месяца, я думаю, мы завершим все. Там повреждены несущие стены, конструктив — все это восстанавливают», — рассказал он.

При этом в доме на улице Шевченко, 55, который больше всего пострадал, уже начались восстановительные работы, полностью переделывают крышу. Кравченко уточнил, что самый длительный срок восстановительных работ — месяц.

24 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Новороссийск подвергся массированной атаке со стороны украинских войск. Беспилотники ударили по центру города, в районе гостиницы «Новороссийск».

Ранее украинские военные атаковали 10 населенных пунктов Белгородской области.