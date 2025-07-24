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В КНР рассказали об опасном для США подарке Путина китайским партнерам

NetEase: Путин может подарить Китаю образцы западной трофейной техники
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент России Владимир Путин может передать партнерам из Китая в качестве подарка образцы западной трофейной техники, из-за чего у США могут возникнуть серьезные проблемы. Об этом сообщает NetEase.

По данным издания, Москва планирует передать Пекину британские ракеты Storm Shadow, а также элементы американского зенитного ракетного комплекса Patriot, полученные на поле боя.

«Высокопоставленные чиновники в Вашингтоне бьют тревогу, опасаясь, что действия России могут привести к стратегическому дисбалансу», — говорится в материале.

Сообщается, что «подарок» Путина поспособствует укреплению двустороннего сотрудничества и партнерства. Однако авторы статьи отмечают, что в результате этой инициативы будет нанесен стратегический удар по интересам США, поскольку Китай получит доступ к полной информации об уязвимостях западной техники.

До этого директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев заявил, что Китай сыграл важную роль в преодолении Россией экономических ограничений Запада. По его словам, именно КНР предоставила поддержку в условиях, когда западные санкции привели к возникновению своеобразного «железного занавеса» на границе с Европой и необходимости срочной переориентации внешней торговли.

Ранее в Кремле высказались о возможности встречи Путина и Трампа в Китае.

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