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Украинский безэкипажный катер попал в распоряжение российских специалистов

РИА Новости: российские специалисты изучают трофейный безэкипажный катер ВСУ
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Reuters

Российские специалисты начали изучение трофейного безэкипажного катера Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным «Адвокат».

Собеседник агентства пояснил, что перехваченный при атаке на Крым трофей является безэкипажным катером с инерционной системой навигации. Он сделан на базе гидроцикла, произведенного в Мексике. Вес боевой части составляет 150 килограммов взрывчатого вещества, запас хода — около 400 километров, крейсерская скорость — 90 километров в час.

«Адвокат» отметил, что относящиеся к системам топливного питания и оптимизации узлов при движении и управлении доработки и изменения были сделаны кустарным способом на территории Украины.

6 июля сообщалось, что силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря безэкипажные катера Вооруженных сил Украины. По данным министерства обороны, российский флот успешно потопил три вражеских катера.

Ранее появились кадры отражения атак безэкипажных катеров ВСУ в Новороссийске.

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