Колонну с трофейной техникой НАТО на российской автотрассе сняли на видео

Транспортировку трофейной техники Североатлантического альянса по российской автотрассе запечатлели на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале U_G_M.

«Очередная колонна трофейной НАТОвской и другой техники в пути следования на просторах нашей необъятной страны», — отмечается в подписи к видео.

На снятых кадрах видно, как восемь тягачей в сопровождении автомобилей военной автоинспекции везут на платформах бронетехнику с украинскими флагами на бортах.

Где и когда было снято видео, авторы Telegram-канала не уточнили.

В конце февраля американская газета The Wall Street Journal писала, что администрация экс-президента США Джо Байдена активно снабжала Украину оружием и заключала контракты с оборонной промышленностью, в связи с чем поставки оружия ВСУ продолжатся до 2026 года. Администрация бывшего президента США стремилась предоставить Украине возможность «продолжать борьбу как можно дольше», в связи с чем США отправляли оружие из имеющихся запасов и заключали контракты с оборонной промышленностью страны на закупку боеприпасов и других необходимых средств для ВСУ, говорится в публикации.

Издание напомнило, что во время президентской кампании Дональд Трамп неоднократно «критиковал миллиарды», отправленные Киеву. Кроме того, многие республиканцы в конгрессе США выступили против пакета помощи для Украины, который был одобрен в апреле прошлого года.

Ранее в Башкирии перевернулась фура с трофейной техникой НАТО.