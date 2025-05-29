На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

На российской автотрассе заметили колонну с техникой НАТО

Колонну с трофейной техникой НАТО на российской автотрассе сняли на видео
close
Telegram-канал U_G_M

Транспортировку трофейной техники Североатлантического альянса по российской автотрассе запечатлели на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале U_G_M.

«Очередная колонна трофейной НАТОвской и другой техники в пути следования на просторах нашей необъятной страны», — отмечается в подписи к видео.

На снятых кадрах видно, как восемь тягачей в сопровождении автомобилей военной автоинспекции везут на платформах бронетехнику с украинскими флагами на бортах.

Где и когда было снято видео, авторы Telegram-канала не уточнили.

В конце февраля американская газета The Wall Street Journal писала, что администрация экс-президента США Джо Байдена активно снабжала Украину оружием и заключала контракты с оборонной промышленностью, в связи с чем поставки оружия ВСУ продолжатся до 2026 года. Администрация бывшего президента США стремилась предоставить Украине возможность «продолжать борьбу как можно дольше», в связи с чем США отправляли оружие из имеющихся запасов и заключали контракты с оборонной промышленностью страны на закупку боеприпасов и других необходимых средств для ВСУ, говорится в публикации.

Издание напомнило, что во время президентской кампании Дональд Трамп неоднократно «критиковал миллиарды», отправленные Киеву. Кроме того, многие республиканцы в конгрессе США выступили против пакета помощи для Украины, который был одобрен в апреле прошлого года.

Ранее в Башкирии перевернулась фура с трофейной техникой НАТО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами