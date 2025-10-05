Украинские военные организовали бизнес по обогащению на эвакуированных из Волчанска местных жителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Схема следующая — военные предлагают уехавшим жильцам снять с помощью дрона видео повреждений их домов для получения компенсаций.

«Всего за несколько тысяч гривен военные из 57-й бригады с помощью дрона готовы снять для беженцев из Волчанска видео повреждений их домов», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери у Волчанска после отъезда офицеров на праздник. В результате подразделения ВС РФ с тяжелыми боями расширили плацдарм, продвинувшись на 500 м на левобережье Волчанска.

В свою очередь разведка группировки войск «Восток» зафиксировала радиопереговоры украинских военных, в которых сообщалось об уничтожении подразделения ВСУ огнем своих же сил.

Ранее в силовых структурах сообщили о проблемах ВСУ с личным составом у Волчанска.