ТАСС: у Волчанска почти все подразделения 57 бригады ВСУ утратили боеспособность

Почти все подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, которые находятся в районе Волчанска Харьковской области, утратили боеспособность. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По данным источника агентства, фактически у 57-й омпбр боеспособным остался только один батальон (42-й омпб), доукомплектованный слабообученными и низкомотивированными военнослужащими 9-го отдельного стрелкового батальона.

По его словам, остальные подразделения утратили боеспособность, но командование украинской армии не выводит их из этого района в связи с отсутствием вариантов ротации.

Военнослужащие группировки ВС РФ «Север» на левом берегу реки Волчья за сутки отразили контратаку 42-го батальона, после чего продолжили продвижение.

До этого ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что передовые позиции украинских войск в Харьковской области практически лишились связи из-за атак российских дронов.

