Зеленский может лишиться стратегического поставщика оружия

По итогам парламентских выборов в Чехии может сформироваться правительство, которое прекратит оказывать Киеву всеобъемлющую и безусловную военно-экономическую помощь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры Европейского права МГИМО Николая Топорнина.

По словам эксперта, кабмин во главе с оппозиционным движением «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрея Бабиша будет похож на правительство Роберта Фицо в Словакии.

«Вряд ли Чехия саботирует процесс принятия новых антироссийских санкций, но и инициативу не проявит. Для Киева это большая проблема — лишились важного союзника», — пояснил Топорнин.

Доцент добавил, что если в прошлом Прага автоматически поддерживала все инициативы, которые были связаны с помощью Украине, то теперь такая поддержка, по всей видимости, прекратится.

4 октября сообщалось, что политическое движение ANO лидировало после подсчета около 90% голосов на парламентских выборах в Чехии. Оппозиционная политическая сила на тот момент получила порядка 36,07% голосов.

Как писала британская газета The Guardian, что ЕС опасается возможной победы ANO, поскольку Бабиш собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.

В частности, экс-премьер хочет положить конец «чешской инициативе» по поставкам артиллерийских боеприпасов Киеву. Действительно ли в Чехии к власти может прийти лояльная к Москве партия и чего ждать от выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Чехии предъявили обвинение мужчине, напавшему на Бабиша.