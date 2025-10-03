На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ по Белгородской области

Гладков: в Белгородской области дроны повредили дома и машины, ранена женщина
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинскую ЦРБ обратилась женщина, которая получила баротравму в результате детонации дрона в городе Шебекино», — говорится в сообщении..

Губернатор уточнил, что врачи оказали ей помощь, но от госпитализации женщина отказалась.

Ударами беспилотников оказались повреждены ГАЗель и частный дом в селе Муром. Также обстрелу подверглась Новая Таволжанка — повреждена линия электропередачи.

«В селе Головчино Грайворонского округа после детонации дрона в одном частном доме повреждены ворота и забор, в другом — остекление», — добавил он.

В свою очередь, в Борисовском районе (село Березовка), по данным главы региона, повреждены два автомобиля. Один дом пострадал в результате атаки в селе Беленькое, еще два дома — в селе Грузское.

Гладков также сообщил, что в населенном пункте Красная Яруга дрон сдетонировал о дерево — легковой автомобиль, стоявший возле него, посекся осколками. В том же селе, по его информации, пострадало помещение промышленного предприятия. Кроме того, постройка повреждена во дворе дома в селе Новое (Волоконовский район).

До этого губернатор Белгородской области рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино. Не выжила одна женщина.

Ранее 18 белгородцев попали в больницу после атак ВСУ.

Обстрелы Белгородской области
