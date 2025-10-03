На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи извлекли осколок мины из перебитой трахеи российского бойца

Военврач «Днепра»: бойцу ВС РФ с перебитой трахеей провели уникальную операцию
Алексей Майшев/РИА Новости

Военные врачи группировки войск «Днепр» успешно провели уникальную операцию по извлечению крупного осколка мины из шеи раненного бойца ВС РФ. Об этом РИА Новости рассказал военврач «Днепра» с позывным «Чомба».

«Мина рядом взорвалась, и колпак от мины прямо прилетел в шею, трахею перебило ему. Мы доставали этот осколок. Такое, конечно, в мирное время вряд ли когда-нибудь мне пришлось бы доставать», — рассказал собеседник агентства.

Военврач подчеркнул, что эта уникальная операция прошла успешно, однако дальнейшую судьбу бойца «Чомба» не знает. По словам военного медика, навыки военных врачей, и его, в частности, сильно возросли за время проведения СВО.

29 августа сообщалось, что российские врачи группировки войск «Днепр» прооперировали бойца, который потерял четыре литра крови. Медики спасли бойца, стабилизировали, перелили кровь, плазму. После операции военного успешно транспортировали в Москву, где он продолжит лечение.

Как рассказал военный врач с позывным «Питер», московские коллеги были поражены сложностью проведенной операции их коллегами из зоны СВО.

Ранее боец СВО проехал по трем минам и выжил.

